  1. Пятый канал
  4. Пять часов в Карелии спасали туристов с севшего на мель судна

Пять часов в Карелии спасали туристов с севшего на мель судна

, 17:29 Эфирная новость 30

На этом прогулочном катамаране регулярно проводились экскурсии на Соловецкие острова.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : МЧС РФ по Республике Карелия, 5-tv.ru

В Карелии этой ночью спасали пассажиров экскурсионного катамарана, операция длилась пять часов. Судно село на мель в Белом море в девяти километрах от города Беломорска

Спасатели на двух лодках благополучно перевезли пассажиров. По данным МЧС, никто из людей не пострадал. Всего на борту находился 121 человек. Известно, что на катамаране регулярно проводились экскурсии на Соловецкие острова.

Известно, что ЧП заинтересовались в региональной транспортной прокуратуре. На место выехали следователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о мощном пожаре, который охватил трехпалубное пассажирское судно «Святая Русь».

Читайте также

+19° Днём +19°
Ночью +14°
65.60
0.17 73.41
0.29
Гороскоп на 13 августа: говорите на языке любви, Стрельцы!

Последние новости

17:49
Коллега Бородиной Антон Беккужев прокомментировал слухи о разводе звезды
17:37
Какие люди особенно склонны к развитию онкологии?
17:29
Пять часов в Карелии спасали туристов с севшего на мель судна
17:20
В центре Москвы из-под земли забил фонтан — видео
17:09
«Король Лев» стал самым кассовым анимационным фильмом в истории
17:00
Видео: Лесной пожар на курорте под Туапсе угрожает местным базам отдыха

Сейчас читают

«Ангел на земле!» Фанаты боготворят фигуру «русской Кардашьян»
«Я блокадница»: Облизавшая тарелку Бузова разозлила юзеров глупым заявлением
«Еще больше замкнулась»: Успенская переживает за состояние дочери после аварии

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги