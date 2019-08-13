Пять часов в Карелии спасали туристов с севшего на мель судна

В Карелии этой ночью спасали пассажиров экскурсионного катамарана, операция длилась пять часов. Судно село на мель в Белом море в девяти километрах от города Беломорска

Спасатели на двух лодках благополучно перевезли пассажиров. По данным МЧС, никто из людей не пострадал. Всего на борту находился 121 человек. Известно, что на катамаране регулярно проводились экскурсии на Соловецкие острова.

Известно, что ЧП заинтересовались в региональной транспортной прокуратуре. На место выехали следователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о мощном пожаре, который охватил трехпалубное пассажирское судно «Святая Русь».