Площадь пожара на теплоходе «Святая Русь» составила 600 квадратных метров

На Волге недалеко от Нижнего Новгорода во вторник, 13 августа, загорелся трехпалубный пассажирский теплоход «Святая Русь».

Предварительно, людей на борту не было — судно находилось в гавани завода. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. 13 лет назад теплоход прошел модернизацию, но с прошлого года его поставили на прикол.

Площадь пожара составила 600 квадратных метров. Возгорание тушили почти 70 человек. К настоящему времени, оно локализовано.

Как сообщает РИА Новости, Приволжская транспортная прокуратура проводит проверку по факту произошедшего. Устанавливаются причины и размер ущерба. На место ЧП прибыла следственная группа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пожар на трехпалубном судне начался в моторном отсеке.