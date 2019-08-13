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  4. Площадь пожара на теплоходе «Святая Русь» составила 600 квадратных метров

Площадь пожара на теплоходе «Святая Русь» составила 600 квадратных метров

, 16:29 Эфирная новость 122

Трехпалубное судно прошло модернизацию 13 лет назад, но в прошлом году было поставлено на прикол.

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Фото, видео : ВКонтакте @typical_nn, 5-tv.ru

На Волге недалеко от Нижнего Новгорода во вторник, 13 августа, загорелся трехпалубный пассажирский теплоход «Святая Русь».

Предварительно, людей на борту не было — судно находилось в гавани завода. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. 13 лет назад теплоход прошел модернизацию, но с прошлого года его поставили на прикол.

Площадь пожара составила 600 квадратных метров. Возгорание тушили почти 70 человек. К настоящему времени, оно локализовано.

Как сообщает РИА Новости, Приволжская транспортная прокуратура проводит проверку по факту произошедшего. Устанавливаются причины и размер ущерба. На место ЧП прибыла следственная группа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пожар на трехпалубном судне начался в моторном отсеке.

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