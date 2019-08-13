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Британцы в панике опустошают продуктовые магазины

, 18:00 Эфирная новость 83

Жители опасаются сбоя поставок в случае «жесткого» Brexit.

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Фото, видео : 5-tv.ru

Предчувствие дефицита породило настоящую панику в Великобритании. Опасаясь сбоя поставок в случае «жесткого» Brexit, жители страны чуть ли не оптом закупают лекарства и продукты. Об этом сообщает газета Gardian.

По данным журналистов, на запасы британцы уже потратили примерно четыре миллиарда фунтов стерлингов. Бьют тревогу и бизнесмены. Крупные ритейлеры зоотоваров активно запасаются кормами, а рестораны срочно закупают соусы…

Такой переполох вызвали планы нынешнего премьера страны Бориса Джонсона, который пообещал вывести Лондон из Евросоюза любыми способами уже в конце октября. А подлил масла в огонь визит советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона. Он заявил, что Вашингтон окажет всестороннюю поддержку действующему британскому правительству.

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