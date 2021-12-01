Как выбрать вареную колбасу — рекомендации эксперта

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Игорь Рязов
Эксклюзив 1 042

Эксперт по питанию Сергиенко назвала правила выбора вареной колбасы

Фото, видео: ТАСС / Дмитрий Рогулин, 5-tv.ru

По словам эксперта по лечебному питанию Марины Сергиенко, колбасу нельзя причислить к продуктам здорового питания. Однако есть некий стандарт, который поможет выбрать качественное изделие.

Эксперт по лечебному питанию и ортомолекулярной медицине Марина Сергиенко в интервью 5-tv.ru рассказала о составе вареной колбасы. Специалист отметила, что этот продукт не входит в рацион здорового питания, поскольку так или иначе производитель добавляет в него ряд ингредиентов, которые могут нанести вред здоровью человека.

«По составу колбасы там нельзя сказать, что этот продукт может относиться к продуктам здорового питания, потому как в любом случае там присутствует ряд наименований, которые не могут никак положительно влиять на здоровье человека. <.> Даже цвет продукта говорит о том, что этот продукт химически как-то доработали», — пояснила Сергиенко.

Тем не менее, существуют определенные рекомендации, которые позволят выбрать качественную вареную колбасу. Согласно ГОСТу, Она должна быть упругой, без полостей и комочков розового или светло-розового цвета.

При этом в состав продукта должны входить следующие ингредиенты: свинина, говядина, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, яйца куриные или меланж яичный, вода, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (орех мускатный или кардамон). А куриное мясо, растительные белки, клетчатка и крахмал, напротив, не должны содержаться в колбасе.

Согласно стандарту, в колбасе допускается использование ряда Е-добавок. Среди них — стабилизаторы и регуляторы кислотности, аскорбиновая и лимонные кислоты, фиксатор окраски. Однако и они могут негативно отразиться на здоровье, считает эксперт.

«В ГОСТе допустим нитрат натрия, фиксатор окраски, усилители вкуса, аромата (Е621). В любом случае любой Е наводит на мысль о том, что это химически что-то добавлено. Не является природным. Это может и пищевую аллергию какую-то вызвать», — подчеркнула специалист.

Самые нежелательные добавки — Е536 и Е252. Если они указанны на этикетке, лучше выбрать другой продукт.

«Есть ряд добавок, к примеру, коптильные препараты, какие-то добавляются, есть добавки, которые имеют канцерогенный эффект, есть эмульгаторы, которых не должно там быть: Е536, Е252», — рассказала Сергиенко.

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