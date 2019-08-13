  1. Пятый канал
  4. Очевидцы сообщают о пожаре в спорткомплексе «Дружба» в «Лужниках»

Очевидцы сообщают о пожаре в спорткомплексе «Дружба» в «Лужниках»

, 12:29 Срочная новость 81

Трансформируемый комплекс был построен к Олимпийским играм 1980 года.

Фото : © РИА Новости / Владимир Вяткин

Пожар возник во вторник, 13 августа, в спорткомплексе «Дружба», входящем в комплекс «Лужники» в Москве.

Очевидцы сообщают о множестве пострадавших. Информация уточняется.

Трансформируемый комплекс был построен к Олимпийским играм 1980 года. Арена позволяет проводить соревнования по теннису, волейболу, мини-футболу, фехтованию, художественной гимнастике, спортивным танцам и многим другим дисциплинам, а также общественные и зрелищные мероприятия.

По уточненной информации, возгорание на крыше здания было локализовано собственными силами. Пострадавших нет.

Читайте также

+19° Днём +19°
Ночью +14°
65.60
0.17 73.41
0.29
Гороскоп на 13 августа: говорите на языке любви, Стрельцы!

Последние новости

13:10
«Ангел на земле!» Фанаты боготворят фигуру «русской Кардашьян»
12:53
Неадекватный мужчина с ножом напал на алтарника в Казанском соборе в Москве
12:42
Apple предложила миллион долларов тому, кто взломает iPhone
12:29
Очевидцы сообщают о пожаре в спорткомплексе «Дружба» в «Лужниках»
12:27
Как выбрать вареную колбасу — рекомендации эксперта
12:23
В Нижнем Новгороде в затоне Сибирский полыхает теплоход

Сейчас читают

«Боже, нет!» Прозрачные пляжные шорты возмутили пользователей
Телеведущая Катя Гусева рассказала о романе с Филиппом Киркоровым и его изменах
Экстрасенс рассказала о причинах ссоры Дмитрия Шепелева и родителей Жанны Фриске

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги