Очевидцы сообщают о пожаре в спорткомплексе «Дружба» в «Лужниках»

Пожар возник во вторник, 13 августа, в спорткомплексе «Дружба», входящем в комплекс «Лужники» в Москве.

Очевидцы сообщают о множестве пострадавших. Информация уточняется.

Трансформируемый комплекс был построен к Олимпийским играм 1980 года. Арена позволяет проводить соревнования по теннису, волейболу, мини-футболу, фехтованию, художественной гимнастике, спортивным танцам и многим другим дисциплинам, а также общественные и зрелищные мероприятия.

По уточненной информации, возгорание на крыше здания было локализовано собственными силами. Пострадавших нет.