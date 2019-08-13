Примадонна российской эстрады Алла Пугачева продолжает удивлять поклонников. Фанаты артистки уже давно поняли, что певица никогда не постареет ни душой, ни телом. Даже в 70 лет она продолжает блистать на сцене с огнем глазах и заражать своей энергией миллионы фанатов. Однако теперь звезда решила отразить внутренний мир и в своем гардеробе.

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Как пишет Teleprogramma.pro, знаменитость сменила стилиста, и стала одеваться по-молодежному. Яркие тона, модные сочетания, следования главным трендам — так можно описать новый имидж Пугачевой. Подписчики убеждены, что такой стиль как нельзя подходит артистке, никогда не стареющей душой.

Бурные обсуждения пользователей вызвал новый снимок звезды в Instagram. На фото певица позирует в ярком сарафане горчичного цвета, белой футболке, кедах и солнечных очках округлой формы.