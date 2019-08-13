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  4. «Стиль и вкус отменный!»: Пугачева в новом образе произвела фурор — фото

«Стиль и вкус отменный!»: Пугачева в новом образе произвела фурор — фото

, 14:24 Фото 252

Примадонна российской эстрады опубликовала на своей странице Instagram снимок в ярком наряде.

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Фото, видео : Instagram @alla_orfey

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева продолжает удивлять поклонников. Фанаты артистки уже давно поняли, что певица никогда не постареет ни душой, ни телом. Даже в 70 лет она продолжает блистать на сцене с огнем глазах и заражать своей энергией миллионы фанатов. Однако теперь звезда решила отразить внутренний мир и в своем гардеробе.

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Как пишет Teleprogramma.pro, знаменитость сменила стилиста, и стала одеваться по-молодежному. Яркие тона, модные сочетания, следования главным трендам — так можно описать новый имидж Пугачевой. Подписчики убеждены, что такой стиль как нельзя подходит артистке, никогда не стареющей душой.

Бурные обсуждения пользователей вызвал новый снимок звезды в Instagram. На фото певица позирует в ярком сарафане горчичного цвета, белой футболке, кедах и солнечных очках округлой формы.

Instagram @alla_orfey

«Солнечный подросток», — такую метафору фолловеры подобрали к новому наряду любимицы. В комментариях они осыпали звезду комплиментами, отметив, что с годами она только хорошеет.

«Ну, девочка же!»

«Я обожаю и восхищаюсь вашим стилем!»

«Величайшая!»

«Стиль и вкус отменный! Так держать, уважаемая Алла Борисовна!»

«Стильно! Оставайся такой красивой!» — написали поклонники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фото Аллы Пугачевой без фотошопа смутили поклонников.

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