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«Ангел на земле!» Фанаты боготворят фигуру «русской Кардашьян»

, 13:10 Фото 23

Анастасия Квитко не стесняется пышных форм, чем и радует аудиторию подписчиков в десять миллионов.

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Фото, видео : Instagram @anastasiya_kvitko

Модель Анастасия Квитко не перестает радовать подписчиков в Instagram «сочными» фотографиями, на которых демонстрирует свои пышные формы. «Русская Кардашьян» опубликовала снимок, на котором позирует в обтягивающих джинсах и экстремально коротком розовом топе. Волосы знаменитости убраны в сексуальный, небрежно собранный хвост. Откровенный наряд абсолютно не скрывает грудь блогерши.

Что освящать на Медовый спас, чтобы не было отбоя от женихов и завелись деньги?

Поклонники Анастасии Квитко в очередной раз поразились красоте своей любимицы. Армию фанатов в десять миллионов вдохновляет все в кумире: ее фигура, стиль и милое личико.

Instagram @anastasiya_kvitko

«Боже мой, какое у тебя прекрасное ангельское лицо! Ангел на земле!»

«Ты симпатичная маленькая штучка!»

«Волшебно!» — написали фолловеры.

Один из подписчиков отметил, что ему нравится натуральная естественная красота Анастасии Квитко. На что ему тут же ответил хейтер модели — мол, там одна пластика.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что «русская Кардашьян» свела юзеров с ума формами в латексном наряде.

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