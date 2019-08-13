«Ангел на земле!» Фанаты боготворят фигуру «русской Кардашьян»

Модель Анастасия Квитко не перестает радовать подписчиков в Instagram «сочными» фотографиями, на которых демонстрирует свои пышные формы. «Русская Кардашьян» опубликовала снимок, на котором позирует в обтягивающих джинсах и экстремально коротком розовом топе. Волосы знаменитости убраны в сексуальный, небрежно собранный хвост. Откровенный наряд абсолютно не скрывает грудь блогерши.

Что освящать на Медовый спас, чтобы не было отбоя от женихов и завелись деньги?

Поклонники Анастасии Квитко в очередной раз поразились красоте своей любимицы. Армию фанатов в десять миллионов вдохновляет все в кумире: ее фигура, стиль и милое личико.

Instagram @anastasiya_kvitko