Россияне победили на мировом чемпионате по хип-хопу в США. Танцевальная группа из Петербурга «Банда Илл» взяла золото среди взрослых команд. В главной категории наши соотечественники достигли такого успеха впервые. А соперников были тысячи. Своих представителей на конкурс отправили 52 страны.

Эти соревнования хорошо известны в мире стрит-дэнса. Чтобы попасть на них, сначала нужно пройти строгий национальный отбор. Россияне довольно успешно выступают на мировой арене, постоянно выходят в финал. А два года назад детская команда из Красноярска стала чемпионом в категории «юниоры».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что «танцующий миллионер» ответил феминисткам и хейтерам провокационным видео.