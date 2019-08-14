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Россияне победили на мировом чемпионате по хип-хопу

, 5:28 Эфирная новость 18

В главной категории наши соотечественники достигли такого успеха впервые.

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Фото, видео : ВКонтакте @hhirussia, 5-tv.ru

Россияне победили на мировом чемпионате по хип-хопу в США. Танцевальная группа из Петербурга «Банда Илл» взяла золото среди взрослых команд. В главной категории наши соотечественники достигли такого успеха впервые. А соперников были тысячи. Своих представителей на конкурс отправили 52 страны.

Эти соревнования хорошо известны в мире стрит-дэнса. Чтобы попасть на них, сначала нужно пройти строгий национальный отбор. Россияне довольно успешно выступают на мировой арене, постоянно выходят в финал. А два года назад детская команда из Красноярска стала чемпионом в категории «юниоры».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что «танцующий миллионер» ответил феминисткам и хейтерам провокационным видео.

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