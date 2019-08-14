«Танцующий миллионер» ответил феминисткам и хейтерам провокационным видео

Итальянский миллионер 52-летний Джанлука Вакки невероятно популярен в соцсетях. Бизнесмен постоянно размещает в своем Instagram-аккаунте веселые и провокационные ролики.

Недавно богач поделился с подписчиками видео с зажигательным танцем на дорогой яхте. В кадре Вакки шлепает по ягодицам четырех юных спутниц и предлагает фолловерам повторить свой «подвиг».

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Однако ролик возмутил сторонников феминизма. Они атаковали звезду возмущенными сообщениями, написав, что Вакии унижает женщин, а также выставляет не в лучшем свете девушек, которые готовы ради денег растерять стыд и уважение. В ответ Джанлука Вакки разместил еще одно провокационное видео.

«В жизни мы можем быть теми, кем хотим и делать то, что хотим! Просто улыбайтесь и наслаждайтесь жизнью», — подписал ролик бизнесмен.

В кадре миллионер появился в образе девушки в крошечных трусиках от леопардового купальника, короткой юбке и в босоножках на высоких каблуках. Партнерши по видео были одеты в строгие деловые костюмы и вели себя по-мужски: курили сигары, играли в покер, читали газеты. Они бурно отреагировали на внезапно появившуюся «красотку» и отшлепали Вакки в такт зажигательной музыки. А после этого принялись танцевать вместе с бизнесменом.

Однако этот ролик тоже вызвал неоднозначную реакцию фолловеров. Подписчики решили, что богач, вероятно, уже сошел с ума.

«Похоже на клинику. Реальный пациент для психиатрической больницы. А раньше он мне нравился»;

«Сходит с ума. Слишком много денег, видно», — возмутились юзеры.

Однако нашлись и те, кто оценил провокационное видео «танцующего миллионера».

«Он ходит и танцует на каблуках лучше меня! Я без ума от него!»

Ранее 5-tv.ru показал видео, где «танцующий миллионер» отшлепал моделей в новом челлендже.