  1. Пятый канал
  4. Видео: Лесной пожар на курорте под Туапсе угрожает местным базам отдыха

Видео: Лесной пожар на курорте под Туапсе угрожает местным базам отдыха

, 17:00 Видео 41

Возгорание произошло днем во вторник, 13,августа, в бухте Инал.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : ТАСС / Виталий Тимкив, 5-tv.ru

Заповедный лес вблизи пляжа с туристами загорелся в бухте Инал днем во вторник, 13 августа. Сообщение о возгорании в Туапсинском районе поступило на пульт диспетчера в 14.20, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

По информации «Интерфакс», на данный момент существует угроза распространения огня на близлежащие базы отдыха. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения и специалисты пожарно-химической станции. Поскольку, по предварительным данным, очаг возгорания находится в труднодоступной горно-лесистой местности, к тушению планируется привлечь авиацию.

Площадь пожара уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал о пожаре в спорткомплексе «Дружба», входящем в комплекс «Лужники» в Москве.

Читайте также

+19° Днём +19°
Ночью +14°
65.60
0.17 73.41
0.29
Гороскоп на 13 августа: говорите на языке любви, Стрельцы!

Последние новости

17:49
Коллега Бородиной Антон Беккужев прокомментировал слухи о разводе звезды
17:37
Какие люди особенно склонны к развитию онкологии?
17:29
Пять часов в Карелии спасали туристов с севшего на мель судна
17:20
В центре Москвы из-под земли забил фонтан — видео
17:09
«Король Лев» стал самым кассовым анимационным фильмом в истории
17:00
Видео: Лесной пожар на курорте под Туапсе угрожает местным базам отдыха

Сейчас читают

«Ангел на земле!» Фанаты боготворят фигуру «русской Кардашьян»
«Я блокадница»: Облизавшая тарелку Бузова разозлила юзеров глупым заявлением
«Еще больше замкнулась»: Успенская переживает за состояние дочери после аварии

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги