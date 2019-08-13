Видео: Лесной пожар на курорте под Туапсе угрожает местным базам отдыха

Заповедный лес вблизи пляжа с туристами загорелся в бухте Инал днем во вторник, 13 августа. Сообщение о возгорании в Туапсинском районе поступило на пульт диспетчера в 14.20, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

По информации «Интерфакс», на данный момент существует угроза распространения огня на близлежащие базы отдыха. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения и специалисты пожарно-химической станции. Поскольку, по предварительным данным, очаг возгорания находится в труднодоступной горно-лесистой местности, к тушению планируется привлечь авиацию.

Площадь пожара уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал о пожаре в спорткомплексе «Дружба», входящем в комплекс «Лужники» в Москве.