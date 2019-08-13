Видео: Су-27 отогнали истребитель НАТО от самолета Шойгу над Балтикой

К самолету министра обороны России Сергея Шойгу, когда тот находился над нейтральными водами Балтики, попытался приблизиться истребитель F-18 войск НАТО. Инцидент произошел во вторник, 13 августа, когда глава оборонного ведомства возвращался из Калининграда, где принимал участие в церемонии закладки камня на месте строительства филиала Нахимовского военно-морского училища.

Российские Су-27 среагировали стремительно, отогнали F-18 и не дали ему близко приблизиться к лайнеру с Шойгу. Видео инцидента 5-tv.ru предоставили в Минобороны.

Ранее министр обороны России прибыл с официальным визитом в Калининград. Он посетил конкурс Армейский международных игр «Морской десант», а после этого принял участие в мероприятиях начала строительства филиала Нахимовского военно-морского училища.

Как рассказывал ранее 5-tv.ru, The National Interest рассказал, кто круче — Су-35 или F-15.