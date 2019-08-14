В Крыму найдены останки карликового кита возрастом 10 миллионов лет

Во время раскопок в Крыму под Керчью археологами были обнаружены останки древнего млекопитающего — карликового усатого кита. По словам ученых, возраст найденного биоматериала равен десяти миллионам лет.

Специалисты предполагают, что во время археологической экспедиции выкопали окаменелости кита-цитатерия — предка всех современных гигантских китов — синего, гренландского и серого. По словам ученых, останки доисторического животного сохранились так долго из-за благоприятной для «консервации» среды.

«По всей видимости кит по какой-то причине умер, и его тело, опустившись на дно, было практически сразу перекрыто слоем донного грунта, скорее всего ила. Образовалась благоприятная для консервации среда. Органика разложилась, а вот кости постепенно стали подвергаться процессу минерализации, благодаря чему и сохранились до наших дней », — рассказал руководитель по развитию фонда «Археология» Олег Марков.

Ученые предполагают, что карликовый усатый кит обитал в мелководном внутреннем Сарматском море с низким содержанием соли в воде. На дне водоема произрастало большое количество водорослей и водились рачки — этим доисторические киты и питались. Об этом сообщает «Российская газета».

«То есть они не фильтровали планктон, а питались этими донными отложениями. Для этого у кита были очень узкие длинные челюсти наподобие клюва утки» , — объяснил палеонтолог Дмитрий Старцев.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что на месте строительства Крымского моста найден скелет древнего кита.