В Крыму найдены останки карликового кита возрастом 10 миллионов лет

Во время раскопок в Крыму под Керчью археологами были обнаружены останки древнего млекопитающего — карликового усатого кита. По словам ученых, возраст найденного биоматериала равен десяти миллионам лет.
Специалисты предполагают, что во время археологической экспедиции выкопали окаменелости кита-цитатерия — предка всех современных гигантских китов — синего, гренландского и серого. По словам ученых, останки доисторического животного сохранились так долго из-за благоприятной для «консервации» среды.
Ученые предполагают, что карликовый усатый кит обитал в мелководном внутреннем Сарматском море с низким содержанием соли в воде. На дне водоема произрастало большое количество водорослей и водились рачки — этим доисторические киты и питались. Об этом сообщает «Российская газета».
Ранее 5-tv.ru рассказал, что на месте строительства Крымского моста найден скелет древнего кита.