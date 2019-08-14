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  4. 75-летний турист госпитализирован из ущелья в Бурятии

75-летний турист госпитализирован из ущелья в Бурятии

, 11:41 Эфирная новость 14

Мужчина путешествовал в составе тургруппы, но не рассчитал силы.

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Фото, видео : пресс-служба МЧС РФ по Республике Бурятии, 5-tv.ru

В Бурятии спасатели помогли пенсионеру, которому стало плохо в горах.

75-летний мужчина путешествовал в составе туристической группы в районе ущелья Архабон. Но, по всей видимости, не рассчитал силы, у него обострилась хроническая болезнь. Пенсионер просто не мог самостоятельно передвигаться.

Группе пришлось сделать вынужденный привал и вызвать МЧС. Чтобы спасти мужчину, задействовали вертолет, иначе добраться было невозможно.

Сейчас пенсионер в одной из больниц Иркутска. Его жизни уже ничего не угрожает.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о туристе, который сорвался со скалы в Краснодарском крае.

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