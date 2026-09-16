Путин обратился к россиянам перед выборами в Госдуму

Впервые в голосовании примут участие жители Донбасса и Новороссии.
Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров
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Президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам в связи с предстоящими выборами депутатов Государственной думы. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Участие в выборах — это наш общий вклад в победу России!» — подчеркнул глава государства.
Голосование продлится три дня — с 18 по 20 сентября.
Параллельно в регионах пройдут другие избирательные кампании, в том числе состоятся выборы в законодательные органы власти 39 субъектов Российской Федерации.
Кроме того, высших должностных лиц определят в семи регионах путем прямого голосования, в трех — через региональные парламенты.
Впервые в голосовании смогут принять участие граждане России из Новороссии и Донбасса.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что мэр Москвы Сергей Собянин обратился к жителям столицы с призывом принять участие в выборах депутатов Государственной Думы.
В обращении градоначальник подчеркнул, что парламент играет ключевую роль в системе государственной власти России. Собянин напомнил, что депутаты принимают законы и государственный бюджет, а также утверждают кандидатуры председателя правительства и ключевых министров, осуществляющих повседневное управление страной.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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