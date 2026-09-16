Актрису Дзыгало нашел спящей на лавке корреспондент Пятого канала

Актриса сериала «Улицы разбитых фонарей» Анна Дзыгало, которую ранее объявили в розыск, нашлась. Корреспондент 5-tv.ru обнаружил женщину спящей на лавке.

В беседе с журналистом актриса рассказала, что долгое время находилась в сложной ситуации из-за конфликта с отцом, который, по ее словам, продолжается более десяти лет.

«У меня уже существует больше десяти лет давнишний конфликт с моим отцом. Квартира принадлежит отцу. <…> Это называется домашнее насилие, иначе говоря, агрессивное поведение по отношению ко мне», — рассказала Дзыгало.

По словам женщины, раньше она не могла отстаивать личные границы и говорить отцу «нет». Она утверждает, что обращалась за помощью к психологам и только спустя время смогла изменить свое отношение к ситуации.

Дзыгало также рассказала о доверенности, которую подписала в 2015 году, не ознакомившись с содержанием документа. По ее словам, она дала отцу широкие полномочия, а расторгнуть доверенность смогла только в конце 2024 года.

«По сути, я сдала свою жизнь в рабство», — заявила Анна.

Она утверждает, что отец неоднократно обращался в психоневрологический диспансер и органы опеки с заявлениями в отношении нее. По словам Дзыгало, причиной обращений становились, в частности, вопросы воспитания детей.

«Потом были подачи в опеку, в ПНД. <…> Это длилось без конца», — рассказала женщина.

Дзыгало заявила, что в 2019 году отец избил ее на глазах у ребенка. По ее словам, после этого она обращалась в полицию, однако отец отрицал факт избиения.

«Он меня избил с криком, что когда ты отсюда вообще уйдешь из этой квартиры. Избил, бил ногами, бил по голове», — сказала она.

Актриса также рассказала, что у нее пропал паспорт, а почти два года ей приходилось ночевать на улице и в кафе. По ее словам, ей помогали незнакомые люди.

«Меня два года кормили люди, которых я никогда в глаза не видела. Меня вытаскивали люди, которых я никогда не видела. <…> Кто-то давал воду», — поделилась Дзыгало.

По словам бывшей актрисы, у нее есть две дочери — Саша и Настя, которые сейчас живут с отцом. Однажды он разложил на столе у Саши два кухонных ножа и вызвал полицию. Дети поверили, что это сделала мать, и стали закрываться от нее в комнате.

«Сашка на меня кричит: „Мама, не трогай меня, пожалуйста, я боюсь“. После этого дети стали закрываться в детской комнате. То есть они ночью выходили в туалет и закрывались от меня», — вспомнила Анна.

Дзыгало рассказала, что хочет восстановить документы, вернуться в квартиру и добиться возможности общаться с детьми. По ее словам, она уже обратилась в полицию из-за исчезновения паспорта.

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