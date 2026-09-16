«Не трогайте наше!» — Догилева объявила войну ремейкам советской классики

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 26 0

Актриса призвала авторов российского кино не повторять чужие сюжеты, а создавать собственные истории.

Догилева отрицательно относится к ремейкам советских фильмов

Фото: Серебряков Дмитрий/ТАСС

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Догилева отрицательно относится к ремейкам советских фильмов

Народная артистка России Татьяна Догилева заявила, что негативно относится к созданию новых версий известных советских картин и считает, что современным кинематографистам стоит больше работать над оригинальными историями. В интервью ТАСС актриса рассказала о своем отношении к ремейкам.

По ее словам, хочется, чтобы авторы не обращались к уже знакомым зрителям фильмам, а придумывали собственные сюжеты.

«К ремейкам я отношусь резко отрицательно. Мне каждый раз хочется сказать: «Не трогайте вы наше! Свое придумайте!» — сказала она.

Догилева подчеркнула, что не стала бы смотреть новые версии таких картин, как «Покровские ворота», если бы их решили переснять. Актриса объяснила свою позицию тем, что многие советские фильмы имеют большое значение для зрителей и связаны с личными воспоминаниями.

При этом артистка положительно оценивает современное российское кино. По словам Догилевой, сегодня есть талантливые режиссеры, актеры и актрисы, однако их количество остается небольшим, как это было и раньше.

«В целом я оптимистично смотрю на наше кино. И режиссеры есть отличные, и актеры, и актрисы. Их просто немного, но так всегда было», — заключила народная артистка России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что студия Paramount Pictures приобрела права на оригинальный сценарий хоррора «Кошмар на улице Вязов» 1984 года. Компания планирует создать новую версию культового фильма под жанровым лейблом Paramount Primal. Подробности проекта пока не раскрываются, однако продюсерами картины выступят наследники режиссера Уэса Крейвена и юрист Марк Тоберофф.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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