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  4. Путин проверил ход строительства трассы «Таврида» в Крыму

Путин проверил ход строительства трассы «Таврида» в Крыму

, 17:03 Эфирная новость 81

Строители пообещали главе государства сдать все точно в срок — к сентябрю 2020 года.

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Фото, видео : © РИА Новости / Алексей Дружинин, 5-tv.ru

Владимир Путин проинспектировал стройку федеральной трассы «Таврида». Дорога пройдет через Керчь, Феодосию, Симферополь, Бахчисарай и Севастополь.

На ней предусмотрены двухуровневые развязки и надземные пешеходные переходы, а вот светофоров — не будет. 250 километров водители преодолеют менее, чем за три часа. Ждать осталось чуть больше года.

О сроках сдачи трассы Путин побеседовал с руководителями компании-застройщика: работа идет с опережением, дорогу откроют на три месяца раньше, чем планировали.

«В сентябре будет открыто движение, а окончательное оформление документов закончится в декабре?» — поинтересовался президент.

«Да», — утвердительно ответил замдиректора ВАД Виктор Перевалов.

«Собственно, для граждан это не имеет значения, когда будут оформлены документы. Важно, когда можно будет передвигаться по этим трассам», — добавил Путин.

Перевалов заверил президента, что все будет сдано точно в срок — к сентябрю 2020 года.

Позднее Путин провел встречу с вице-премьером Ольгой Голодец. Обсудили культурную жизнь Крыма, в том числе — создание Академии хореографии в Севастополе. Там сейчас проходит первый набор, накануне дети сдавали вступительные экзамены. Президент поприветствовал будущих «звезд» российского балета.

Президент стал почетным гостем на открытии Третьего фестиваля оперы и балета «Херсонес». На сцену, специально возведенную под открытым небом археологического заповедника, вышли звезды мировой величины. Зрители увидели масштабную постановку — хореографическую сюиту из балета «Спартак» в античных декорациях.

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