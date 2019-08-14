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Шойгу проинспектировал этап конкурса «Морской десант»

, 19:00 Эфирная новость 25

Эта часть соревнований проходит на полигоне Хмелевка в Калининградской области.

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Фото, видео : ТАСС / Виталий Невар, 5-tv.ru

Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал этап конкурса «Морской десант» на Армейских международных играх.

Эта часть соревнований проходит на полигоне Хмелевка в Калининградской области. Морским пехотинцам необходимо пройти сложнейшую девяти километровую трассу и при этом поразить все мишени из бронетранспортёра.

Помимо российской сборной в конкурсе участвуют команды из Китая, Ирана и Венесуэлы. Победитель станет известен 17 августа. Но помимо инспекции трассы «Морского десанта» Сергей Шойгу также осмотрел выставку оружия времен Великой Отечественной войны, которую открыли на полигоне специально к Армейским играм.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о воздушном инциденте, который произошел по возвращению министра обороны из Калининграда. Истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к борту главы оборонного, но был молниеносно отогнан Су-27.

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