Песков: учения «Центр-2026» направлены на отражение агрессии извне

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Василиса Власова
Василиса Власова 21 0

Стратегические командно-штабные мероприятия проводились с 28 сентября по 3 октября в Челябинской области.

Песков назвал замыслел учений «Центр-2026» в Челябинске

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Песков назвал замыслом учений «Центр-2026» отражение агрессии извне

На учениях «Центр-2026» в Челябинской области российские военные отрабатывали отражение потенциальной внешней агрессии. Об этом заявил официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

«Замысел этих учений — это отражение агрессии извне, никто никому не угрожает, обычная международная практика, Россия тоже ей следует», — рассказал политик в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным.

Учения «Центр-2026» проходили с 28 сентября по 3 октября. В них было задействовано более 600 единиц техники, применяемой военнослужащими Вооруженных сил РФ в рамках СВО.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент России Владимир Путин встретился с военными иностранными атташе на полигоне «Чебаркульский». Президент России акцентировал внимание на том, что военным важно не только профессиональное общение друг с другом, но и обмен опытом. По словам Путина, когда военные общаются, это означает укрепление доверия между военными и государствами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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