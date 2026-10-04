«На память.»: Путин вручил часы участнику учений «Центр-2026»

Владимир Путин подарил участнику учений «Центр-2026» часы

Владимир Путин вручил именные часы участнику стратегических учений «Центр-2026». Поздравление от президента случилось во время визита на Чебаркульский полигон 4 октября. Там российский лидер осматривал экспозиции образцов вооружения, военной и специальной техники.

«На память. Поздравляю», —сказал Владимир Путин во время вручения, запись эфира опубликована на странице канала «Россия 1» во ВКонтакте».

Российский лидер ознакомился с экспонатами выставки. Один из участников мероприятия рассказал главе государства о деталях экспозиции. После того как военный завершил выступление и начал отходить, руководитель протокола президента Владислав Китаев напомнил о запланированном подарке. Кадры с места события показали в программе «Москва. Кремль. Путин».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин посетил полигон «Чебаркульский» в Челябинской области. В учениях «Центр-2026» приняли участие российские военнослужащие и подразделения стран — партнеров. Российский президент наблюдал за учениями на Чебаркульском полигоне со 2 октября и дал положительную оценку их итогам.

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