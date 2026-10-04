«Нужно было время»: почему Ким Кардашьян пять лет была одна после развода с Канье Уэстом

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 18 0

В этот период звезда сосредоточилась на детях, работе и себе.

С кем в отношениях Ким Кардашьян

Фото: www.globallookpress.com/Burt Harris

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ким Кардашьян призналась, что после развода с Канье Уэстом хотела исцелиться

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян после развода с рэпером Канье Уэстом почти пять лет не стремилась к новым отношениям, чтобы по-настоящему исцелиться. Об этом 45-летняя звезда заявила в интервью The Times’ Style Magazine.

«Я была одинока пять лет. И это было здорово. Я могла сосредоточиться на детях и проектах, в которых действительно хотела участвовать. Я никуда не спешила. Мне нужно было время. Я хотела полностью исцелиться и просто поработать над собой», — призналась Кардашьян.

По словам звезды, она не чувствовала пустоты и не была готова вновь открыться другому человеку. Исключением стал непродолжительный роман с актером Питом Дэвидсоном.

Сейчас Кардашьян встречается с британским автогонщиком Льюисом Хэмилтоном. Они знакомы с 2014 года, однако их отношения стали публичными только в феврале, когда пара вместе появилась на Супербоуле. Знаменитости стараются не афишировать личную жизнь и лишь иногда публикуют совместные кадры.

Ким Кардашьян и Канье Уэст начали встречаться в 2012 году, а спустя два года поженились во Флоренции. У пары четверо детей — Норт, Сейнт, Чикаго и Псалм.

На фоне проблем со здоровьем Уэста, его публичных заявлений и напряженности в семье Кардашьян подала на развод в 2021 году. Официально брак завершили в 2022-м. Сейчас бывшие супруги совместно опекают детей.

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+8° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
83.48
0.23 94.32
-0.21
Помощники и мечтатели: в чем жизненное предназначение рожденных в июне

Последние новости

17:15
«Нужно было время»: почему Ким Кардашьян пять лет была одна после развода с Канье Уэстом
17:00
«На память.»: Путин вручил часы участнику учений «Центр-2026»
16:51
Сын Кашпировского отказался приезжать на похороны отца
16:43
Янина Студилина показала рельефный пресс в купальнике на отдыхе — фото
16:30
Внук погибшей: стали известны детали взрыва на пиротехническом заводе
16:16
Песков: учения «Центр-2026» направлены на отражение агрессии извне

Сейчас читают

В России пресекли схему накрутки цен на бензин
Дочь убитой москвички нашли мертвой в гараже сожителя матери
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым
Современный богатырь Георгий Дронов в сериальной новинке «Илья Муровец» на Пятом канале

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Самолет Flydubai драка — последние новости и видео сегодня