Уйти или остаться: Психолог назвала три признака безнадежных отношений

Психолог, кандидат философских наук Наталья Холоденко назвала признаки безнадежных отношений, пишет «Главред». По словам специалиста, никогда не следует держаться за своего партнера, если очевидно, что союз с ним не сложится. Перед расставанием не должны даже останавливать общие дети, в противном случае они тоже будут несчастны.

Гороскоп на 11 августа: Тельцы, следите за словами!

Первым признаком того, что брак обречен, можно считать отсутствие поддержки. Любая женщина мечтает рассчитывать на своего избранника и снять с себя ряд обязанностей. Если этого не происходит, пора задуматься.

Второй секрет успешных отношений — взаимопонимание. Если оно нарушено, то партнеры всегда будут себя чувствовать себя неудовлетворенными.

« Выбирайте стратегию донесения информации, а если до него хронически не доходит, и все ответы в стиле: „Тебе плохо — ты и иди к психологу“, то в этих отношениях делать нечего », — подчеркнула эксперт.

Если супруги постоянно недовольны друг другом, значит, семейный баланс нарушился. Придирки и обвинения обычно не возникают на пустом месте. Возможно, партнеры перестали испытывать чувства друг к другу или оказались несовместимы в быту. Со временем конфликты будут только накапливаться, и совместная жизнь станет просто невыносимой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, представители каких знаков Зодиака не умеют любить.