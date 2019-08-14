Сотрудники полиции и волонтеры ведут поиски трехлетнего мальчика, который во вторник, 13 августа, исчез из автомобиля родителей в районе села Новологиново в Омской области, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Всего в поисковой операции задействовано около 400 человек.

«Лесной массив был условно разбит на квадраты, которые сотрудники отдела полиции и отделов полиции соседних районов в темное время суток прочесывали цепочками, чтобы не пропустить ни метра лесной территории. Вместе с полицейскими малыша искали местные жители, граждане, приехавшие из разных районов области, волонтеры», — говорится в сообщении.

Трехлетний мальчик пропал в лесу в Омской области 1/4 МВД РФ по Омской области 2/4 МВД РФ по Омской области 3/4 МВД РФ по Омской области 4/4 МВД РФ по Омской области

Как, в свою очередь, сообщает региональное СУ СК РФ, родители, приехав 13 августа с ребенком в лес за ягодами, оставили на 15 минут его одного в машине. Вернувшись и обнаружив пропажу мальчика, они около трех часов искали его самостоятельно, после чего обратились в полицию. По информации ТАСС, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

Ранее 5-tv.ru сообщал о пропаже пятилетнего ребенка из России в Польше. Позднее его нашли мертвым.