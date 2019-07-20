Пятилетний россиянин, которого 10 дней искали в Польше, найден мертвым

История с поисками в Польше пятилетнего российского гражданина закончилась трагически. Десять дней спустя маленький Давид найден мертвым.

«Мы можем с уверенностью утверждать, что нашли тело пятилетнего Давида», — заявил журналистам представитель полиции Варшавы Мариуша Мрозека.

По его словам, ребенка опознали по одежде, в которой его видели в последний раз. Он отметил, что это была самая крупная поисковая операция за всю историю Польши. Никаких подробностей о том, где был найден мальчик и как он умер, Мрозек не привел.

«Я думаю, что для этого придет время позже. Об этом сообщит прокуратура», — цитирует полицейского PolskieRadio24.

Мрозек уточнил, что официальной процедуры опознания тела родственниками еще не было, однако криминалисты не сомневаются, что это именно Давид.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, поиски пятилетнего гражданина РФ Давида Жуковского начались в полночь 10 июля. Его мать сообщила, что около 17 часов мальчика увез на машине отец, с которым она проживает врозь, и должен был привезти вечером обратно, но перестал выходить на связь.

Тело 32-летнего мужчины полицейские обнаружили на железнодорожном переезде. Следователи считают, что он совершил самоубийство. Мальчика поблизости не было. Машина была найдена на стоянке в трех километрах от места трагедии, в ней тоже ребенка не нашли. На поиски были брошены сотни полицейских, пожарных и военных с вертолетами и служебными собаками. Им также помогали волонтеры.