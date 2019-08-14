Муж Чуриковой режиссер Глеб Панфилов рассказал о госпитализации

Народный артист СССР, режиссер и киносценарист Глеб Панфилов в среду, 14 августа, прокомментировал сообщения СМИ об экстренной госпитализации.

«Нет-нет, это был очередной контрольный. Своим ходом на машине. Я не юноша, иногда к врачу надо обращаться», — с улыбкой заявил 85-летний артист.

Почти сорок лет Глеб Панфилов женат на популярнейшей советской и российской актрисе Инне Чуриковой. Их свадьба состоялась во время работы над фильмом «Начало», в котором будущая супруга играла главную роль и стала с тех пор его «музой».

Возможно, волнение журналистов было связано с тем, что ухудшение здоровья Панфилова могло произойти на фоне переживаний за жену. Как сообщал ранее 5-tv.ru около месяца назад Чурикова упала со сцены во время спектакля и получила серьезные травмы. Муж и сын регулярно навещали прославленную актрису. Недавно ее выписали из больницы домой.