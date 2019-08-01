Инну Чурикову выписали из больницы спустя почти месяц

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Звезда получила серьезные травмы после падения со сцены во время спектакля 18 июля.

Фото : globallookpress.com / Natalia Shakhanova

Тема:
Госпитализация Инны Чуриковой 19

Народную артистку СССР Инну Чурикову выписали из больницы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на комментарий, полученный в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где подтвердили выписку актрисы.

«Ее выписали», — утверждают в справочной службе медучреждения.

В больнице знаменитость держали так долго не потому, что она плохо себя чувствовала, а по причине прохождения ей полного обследования. Несколько дней назад артистка была уверена — скоро она отправится домой.

«Самочувствие все лучше и лучше, собираюсь домой», — говорила Чурикова и оказалась права.

Инна Чурикова рассказала, что упала в театре из-за проблем со зрением. В НИИ скорой помощи имени Склифосовского актриса поступила в тяжелом состоянии и изначально была направлена в реанимацию. Позже звезду переместили в отделение острых эндотоксикозов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что супруг Инны Чуриковой рассказал о ее самочувствии.

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