Инну Чурикову выписали из больницы спустя почти месяц

Народную артистку СССР Инну Чурикову выписали из больницы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на комментарий, полученный в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где подтвердили выписку актрисы.

«Ее выписали» , — утверждают в справочной службе медучреждения.

В больнице знаменитость держали так долго не потому, что она плохо себя чувствовала, а по причине прохождения ей полного обследования. Несколько дней назад артистка была уверена — скоро она отправится домой.

«Самочувствие все лучше и лучше, собираюсь домой» , — говорила Чурикова и оказалась права.

Инна Чурикова рассказала, что упала в театре из-за проблем со зрением. В НИИ скорой помощи имени Склифосовского актриса поступила в тяжелом состоянии и изначально была направлена в реанимацию. Позже звезду переместили в отделение острых эндотоксикозов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что супруг Инны Чуриковой рассказал о ее самочувствии.