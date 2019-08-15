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  4. Фото: Портрет Билла Клинтона в платье и туфлях нашли в особняке Эпштейна

Фото: Портрет Билла Клинтона в платье и туфлях нашли в особняке Эпштейна

, 2:12 Фото 75

Странное изображение бывшего президента США висело в одном из поместий Джеффри Эпштейна, обвиненного в педофилии.

Фото : www.globallookpress.com © imago stock&people

Британское издание Daily Mail опубликовало скандальный снимок бывшего президента Соединенных Штатов Билла Клинтона, где он изображен в синем платье и туфлях. Отмечается, что странный портрет висел на стене в одном из поместий скончавшегося на днях миллионера-педофила Джеффри Эпштейна на Манхэттене.

Политик на иллюстрации восседает в кресле, закину одну ногу на другую. Обстановка помещения очень похожа на Овальный кабинет Белого дома. Наряд Билла Клинтона, по мнению журналистов, намекает на историю с Моникой Левински, которая для свиданий надевала именно синее платье.

Издание отмечает, что снимок картины был сделан в 2012 году.

Twitter @TomatoFace34

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто был клиентом скандального миллиардера Джеффри Эпштейна. В СМИ попали фамилии из личной записной книжки магната-сутенера.

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