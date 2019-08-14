Список Эпштейна: кто был клиентом скандального миллиардера

Главы государств и представители королевских семей могли быть клиентами секс-конвейера миллиардера Джеффри Эпштейна.

После того, как он покончил с собой в тюрьме несколько дней назад, американская пресса публикует все новые подробности скандальной истории. Так, в СМИ попали фамилии из личной записной книжки магната-сутенера.

Предполагают, что это список VIP-клиентов. И среди них бывший президент США Билл Клинтон, экс-премьер Британии Тони Блэр, рок-музыкант Мик Джаггер и даже сын английской королевы принц Эндрю. Журналисты не исключают, что все они были участниками закрытых вечеринок на личном острове Эпштейна в Карибском море, куда привозили несовершеннолетних девушек.

Как сообщал 5-tv.ru ранее, миллиардера обвинили в сексуальном насилии и торговле людьми. Ему грозило до 45 лет тюрьмы. Сообщается, что два охранника и надзиратель работали сверхурочно и просто спали, а не совершали положенные каждые полчаса обходы. Сейчас сотрудники тюрьмы отстранены от работы. Президент Трамп потребовал самого тщательного расследования дела Эпштейна.