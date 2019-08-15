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  4. Уникальные экспонаты возвращаются в Павловский дворец под Петербургом

Уникальные экспонаты возвращаются в Павловский дворец под Петербургом

, 15:20 Эфирная новость 39

К слову, повезло не только Павловску. Новые шедевры прикладного искусства появились в музеях Иркутска, Твери, Иваново.

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Фото, видео : РИА Новости / Алексей Даничев,Пятый канал

Сразу в нескольких российских музеях — пополнение коллекций. Ценные экспонаты вернулись в Павловский дворец: это предметы из уникального «Золотого сервиза». Когда-то император Николай Первый подарил его своей матери. После революции сервиз был по частям распродан и оказался в разных странах.

Сервиз состоял из 600 предметов. Но в годы становления советской власти его постигла судьба многих музейных ценностей: их продавали за рубеж – ради пополнения валютных запасов.

Найти уцелевшие предметы и вернуть на родину — амбициозную задачу помогли решить российские меценаты.

Повезло не только Павловску. Новые шедевры прикладного искусства появились в музеях Иркутска, Твери, Иваново.

Николай Иванов любовался экспонатами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о привидении императора Павла, которое, как полагают, появилось в Павловском дворце.

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