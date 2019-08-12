Призрак Павла I покинул Михайловский замок?

В Петербурге мистическая сенсация: призрак переехал.

Речь о беспокойном духе самого загадочного императора России — Павла Первого. Традиционно туристам рассказывают, что его призрак обитает в Михайловском замке, в центре Северной столицы. Его там убили заговорщики, и даже бывают ночные экскурсии для любителей острых ощущений.

Но вот в другом дворце Павловском, это южный пригород, камеры засняли «нечто», блуждающее по коридорам. Сразу же предположили — раз в Павловске, значит привидение Павла. Он там долго жил, что называется, мог привязаться к месту. Туда его супруга перевезла кровать, на которой испустил дух смертельно раненый император.

Сразу же нашлись очевидцы, которые что-то тоже видели, что-то чувствовали. Ситуация мягко скажем нестандартная и обычные методы исследования применить сложно, но Ян Воскресенский попробовал выяснить — что это за нечто и как связано с туристическим бизнесом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о мистическом треугольнике в Санкт-Петербурге. К слову, в него входит и Михайловский замок.