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Призрак Павла I покинул Михайловский замок?

, 20:54 Эфирная новость 236

Смотрители его пригородной резиденции в Гатчине заметили на камерах видеонаблюдения необычный движущийся объект.

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Фото, видео : ТАСС / Александр Демьянчук, 5-tv.ru

В Петербурге мистическая сенсация: призрак переехал.

Речь о беспокойном духе самого загадочного императора России — Павла Первого. Традиционно туристам рассказывают, что его призрак обитает в Михайловском замке, в центре Северной столицы. Его там убили заговорщики, и даже бывают ночные экскурсии для любителей острых ощущений.

Но вот в другом дворце Павловском, это южный пригород, камеры засняли «нечто», блуждающее по коридорам. Сразу же предположили — раз в Павловске, значит привидение Павла. Он там долго жил, что называется, мог привязаться к месту. Туда его супруга перевезла кровать, на которой испустил дух смертельно раненый император.

Сразу же нашлись очевидцы, которые что-то тоже видели, что-то чувствовали. Ситуация мягко скажем нестандартная и обычные методы исследования применить сложно, но Ян Воскресенский попробовал выяснить — что это за нечто и как связано с туристическим бизнесом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о мистическом треугольнике в Санкт-Петербурге. К слову, в него входит и Михайловский замок.

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