Одноклассники объявили о запуске сервиса поиска друзей по фотографии

В Одноклассниках появилась возможность добавлять друзей по фотографии. Теперь пользователям соцсети не нужно обмениваться ссылками и фильтровать результаты поиска - достаточно просто сфотографировать человека.

При этом сервис не нарушает приватность персональных данных: имя и профиль друга будут раскрыты только после подтверждения заявки с его стороны.

Чтобы воспользоваться новой функцией, необходимо зайти в раздел «Дружба» в мобильных приложениях Одноклассников.

ОК стали первой соцсетью, предложившей своим пользователям такой способ добавления друзей. Разработчики заявляют, что сервис позволяет осуществлять поиск по фотографии с точностью свыше 99% и работает даже в том случае, если в искомых профиль в Одноклассниках загружены только старые снимки.

Ранее 5-tv.ru рассказал об участниках фестиваля Live Fest-2019, которых выбрали в прямом эфире ОК.