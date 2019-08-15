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  4. Одноклассники объявили о запуске сервиса поиска друзей по фотографии

Одноклассники объявили о запуске сервиса поиска друзей по фотографии

, 15:58 34

В основу новой функции заложена разработанная соцсетью технология распознавания лиц.

Фото : ОК.ru

В Одноклассниках появилась возможность добавлять друзей по фотографии. Теперь пользователям соцсети не нужно обмениваться ссылками и фильтровать результаты поиска - достаточно просто сфотографировать человека.

При этом сервис не нарушает приватность персональных данных: имя и профиль друга будут раскрыты только после подтверждения заявки с его стороны.

Чтобы воспользоваться новой функцией, необходимо зайти в раздел «Дружба» в мобильных приложениях Одноклассников.

ОК стали первой соцсетью, предложившей своим пользователям такой способ добавления друзей. Разработчики заявляют, что сервис позволяет осуществлять поиск по фотографии с точностью свыше 99% и работает даже в том случае, если в искомых профиль в Одноклассниках загружены только старые снимки.

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Одноклассники объявили о запуске сервиса поиска друзей по фотографии

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