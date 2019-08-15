  1. Пятый канал
  4. «Счастливое семейство!»: Экс-супруга Башарова родила сына — фото

«Счастливое семейство!»: Экс-супруга Башарова родила сына — фото

, 18:37 Фото 275

О радостном событии сообщил муж звезды Артем Илясов.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @arharovakatya, @artem.ilyasov

Бывшая супруга Марата Башарова, российская и итальянская актриса Екатерина Архарова родила сына. О пополнении в семействе сообщил муж звезды Артем Илясов. На своей странице в Instagram опубликовал фото из столичного перинатального центра, на котором нежно целует свою возлюбленную.

%red-261215%

«Моя родная, спасибо за сына! Теперь я папа, самый счастливый папа на свете! Господи, спасибо!» — написал бизнесмен под снимком.

Instagram @artem.ilyasov

Рождение первенца стало долгожданным событием в семье Архаровой. Племянница актера Эммануила Виторгана вышла замуж за избранника в 2018 году, и буквально через несколько месяцев после свадьбы молодожены стали планировать пополнение.

Поклонники знаменитостей поздравили их с рождением наследника и сделали множество комплиментов звездной семье.

«Счастливое семейство!»

«Мы вас любим и поздравляем!»

«Ура! Поздравляю Вас! Пусть сыночек растет здоровым, сильным, умным! Пусть будет счастливым и благополучным!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в январе 2019 года Екатерина Архарова сообщила о пропаже мужа, буквально через пару месяцев после того, как узнала, что находится в положении.

Читайте также

+17° Днём +19°
Ночью +12°
65.89
0.69 73.46
0.56
Невезение, прощай! Три знака Зодиака, которые летом преодолеют черную полосу

Последние новости

19:51
Новый уровень: Виторган и Нинидзе отправились в отпуск вместе с детьми
19:42
«Решение менялось несколько раз»: Дамир Юсупов рассказал о посадке А-321 в поле
19:36
Видео: Шесть человек погибли в страшной аварии в Чечне
19:25
«Резко сдал» — Цымбалюк-Романовская о состоянии Джигарханяна
19:16
Литераторы пострадали в аварии с такси в Москве — видео
18:57
В петербургском отделении «Почты России» возможно нашли противотанковую мину

Сейчас читают

Какое эфирное масло вызывает аномальный рост груди
Кто они, герои, спасшие жизни более 200 пассажиров самолета А-321 в Подмосковье?
«Перспективы радужные» — синоптик о погоде во второй половине августа в Москве и Петербурге

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги