Бывшая супруга Марата Башарова, российская и итальянская актриса Екатерина Архарова родила сына. О пополнении в семействе сообщил муж звезды Артем Илясов. На своей странице в Instagram опубликовал фото из столичного перинатального центра, на котором нежно целует свою возлюбленную.
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Рождение первенца стало долгожданным событием в семье Архаровой. Племянница актера Эммануила Виторгана вышла замуж за избранника в 2018 году, и буквально через несколько месяцев после свадьбы молодожены стали планировать пополнение.
Поклонники знаменитостей поздравили их с рождением наследника и сделали множество комплиментов звездной семье.
«Счастливое семейство!»
«Мы вас любим и поздравляем!»
«Ура! Поздравляю Вас! Пусть сыночек растет здоровым, сильным, умным! Пусть будет счастливым и благополучным!» — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в январе 2019 года Екатерина Архарова сообщила о пропаже мужа, буквально через пару месяцев после того, как узнала, что находится в положении.