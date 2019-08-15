Бывшая супруга Марата Башарова, российская и итальянская актриса Екатерина Архарова родила сына. О пополнении в семействе сообщил муж звезды Артем Илясов. На своей странице в Instagram опубликовал фото из столичного перинатального центра, на котором нежно целует свою возлюбленную.

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« Моя родная, спасибо за сына! Теперь я папа, самый счастливый папа на свете! Господи, спасибо !» — написал бизнесмен под снимком.

Instagram @artem.ilyasov

Рождение первенца стало долгожданным событием в семье Архаровой. Племянница актера Эммануила Виторгана вышла замуж за избранника в 2018 году, и буквально через несколько месяцев после свадьбы молодожены стали планировать пополнение.

Поклонники знаменитостей поздравили их с рождением наследника и сделали множество комплиментов звездной семье.

«Счастливое семейство!»

«Мы вас любим и поздравляем!»

«Ура! Поздравляю Вас! Пусть сыночек растет здоровым, сильным, умным! Пусть будет счастливым и благополучным!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в январе 2019 года Екатерина Архарова сообщила о пропаже мужа, буквально через пару месяцев после того, как узнала, что находится в положении.