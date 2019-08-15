«Спартак» обыграл «Тун» и вышел в плей-офф квалификации Лиги Европы

Игроки московского «Спартака» смогли пробиться в следующий квалификационный раунд плей-офф Лиги Европы. Футболистам удалось одержать победу в обеих встречах со швейцарской командой «Тун».

Первая игра состоялась на территории швейцарцев. Там игроки «Спартака» смогли трижды поразить ворота соперников, пропустив лишь два мяча. Второй матч прошел на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Он завершился со счетом 2:1. Счет в начале первого тайма открыли швейцарцы. На седьмой минуте ворота красно-белых поразил защитник «Туна» Штефан Гларнер.

«Спартаку» удалось отыграться лишь во втором тайме. Гол забил Эсекьель Понсе. Следующий мяч в ворота швейцарцев отправил полузащитник красно-белых Андре Шюррле, сообщает News.ru.

В следующем квалификационном раунде футболистам «Спартака» придется сразиться с португальской «Брагой». Команда обыграла датский «Брондбю» со счетом 4:2.

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