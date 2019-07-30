Бывший футболист сборной России и «Спартака» Самедов завершил карьеру

Бывший полузащитник сборной России и московского «Спартака» Александр Самедов объявил о завершении игровой карьеры. О своем решении 35-летний спортсмен сообщил на своей странице в Instagram.

«Настал тот момент, когда я заканчиваю спортивную карьеру как футболист», — написал Александр Самедов.

Кроме того, хавбек не забыл поблагодарить болельщиков, тренеров и партнеров по командам.

«Дорогие мои друзья, близкие, болельщики! Много лет я жил, работал и играл, мечтал и строил планы, зная, что вы рядом. Все это время я старался добиваться побед и результатов для того, чтобы вы могли гордиться мной и российским футболом! Я хотел расти как спортсмен, как футболист, как личность. Моя мечта осуществилась! Я этого достиг! И я счастлив, что вы всегда верили в меня, поддерживали, переживали, давали силы идти вперед и добиваться большего!» — заключил Александр Самедов.

Instagram @19samedov84

Александр Самедов является воспитанником «Спартака», в составе которого дебютировал в 2002 году. С 2005 по 2016 годы выступал за московские клубы «Локомотив», «Динамо» и «Москва». В 2017 году Самедов вернулся в состав «Спартака», с которым стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России. Также он является четырехкратным обладателем Кубка России, зимой 2019 года полузащитник на правах свободного агента перешел в самарские «Крылья Советов», в составе которых в девяти матчах отдал четыре голевые передачи.

Полузащитник в составе сборной России провел 53 матча, играл на чемпионате мира 2018 года в России. После мирового первенства он объявил о завершении выступлений за национальную команду.

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