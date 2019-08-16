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Дональд Трамп захотел купить Гренландию

, 6:14 Эфирная новость 14

Остров, который принадлежит Дании, всерьез интересует американского президента, сообщает Wall Street Journal.

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Фото, видео : www.globallookpress.com @ imago images / imagebroker

Дональд Трамп хочет расширить территорию США за счет Дании. Но завоевывать никого не собирается. Американский президент выразил желание купить Гренландию. Об этом пишет Wall Street Journal.

Причем, как сообщают журналисты, настроен Трамп достаточно серьезно. Он уже неоднократно консультировался по этому поводу с советниками и с интересом заслушивал доклады о ресурсах Гренландии и ее геополитическом значении. Эксперты предполагают, что это один из способов расширить американское присутствие в Арктике.

К слову, это уже не первая попытка Вашингтона купить Гренландию. Госдеп изучал такую возможность еще в середине XIX века. А после Второй Мировой войны президент Гарри Трумэн уже предлагал конкретные деньги — 100 миллионов долларов. Но получил отказ. Видимо, датчане посчитали эту сумму слишком маленькой.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Трамп предложил лидеру КНР обсудить бунтующий Гонконг.

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