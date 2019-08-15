Трамп предложил лидеру КНР обсудить бунтующий Гонконг

Президент США Дональд Трамп предложил китайскому лидеру Си Цзиньпину встретиться, чтобы обсудить протестные акции в Гонконге. Свою заинтересованность в переговорах Трамп выразил в Twitter.

Twitter @realDonaldTrump

«Я очень хорошо знаю председателя КНР Си. Он отличный лидер, которого глубоко уважает народ. Он также хорош в непростых делах. У меня нет сомнений, что председатель Си желает быстро и гуманно разрешить проблему Гонконга, он может это сделать», — написал он.

Си Цзиньпин, в свою очередь, пока на это предложение не ответил. При этом еще недавно в МИД КНР выступили с жесткой критикой попыток американских властей так или иначе принять участие в ситуации вокруг Гонконга. Дипломаты даже призвали США «прекратить совать нос в дела Гонконга», поскольку это исключительно внутреннее дело страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что протестующие заблокировали аэропорт Гонконга, в результате чего отменились сотни рейсов. Жители города не согласны с законопроектом об экстрадиции, согласно которому власти могут получить возможность выдавать подозреваемых, в частности, на территорию континентального Китая.