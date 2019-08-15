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Трамп предложил лидеру КНР обсудить бунтующий Гонконг

, 10:28 Видео 13

Американского президента беспокоят протестные акции в Китае.

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Фото, видео : Ting Shen / www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Тема:
Протесты в Гонконге 10

Президент США Дональд Трамп предложил китайскому лидеру Си Цзиньпину встретиться, чтобы обсудить протестные акции в Гонконге. Свою заинтересованность в переговорах Трамп выразил в Twitter.

Twitter @realDonaldTrump

«Я очень хорошо знаю председателя КНР Си. Он отличный лидер, которого глубоко уважает народ. Он также хорош в непростых делах. У меня нет сомнений, что председатель Си желает быстро и гуманно разрешить проблему Гонконга, он может это сделать», — написал он.

Си Цзиньпин, в свою очередь, пока на это предложение не ответил. При этом еще недавно в МИД КНР выступили с жесткой критикой попыток американских властей так или иначе принять участие в ситуации вокруг Гонконга. Дипломаты даже призвали США «прекратить совать нос в дела Гонконга», поскольку это исключительно внутреннее дело страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что протестующие заблокировали аэропорт Гонконга, в результате чего отменились сотни рейсов. Жители города не согласны с законопроектом об экстрадиции, согласно которому власти могут получить возможность выдавать подозреваемых, в частности, на территорию континентального Китая.

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