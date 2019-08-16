Новую «стратегию» Украины по возвращению полуострова «оценили» в Крыму

Новая «стратегия» по возвращению Крыма под юрисдикцию Киева — бессмыслица и акт популизма. Об этом заявил вице-спикер республиканского парламента Владимир Бобков, комментируя идею президента Незалежной Владимира Зеленского. По его мнению, к подобным заявлениям со стороны Киева уже стоит даже привыкнуть.

«Пока вместо каких-либо реальных действий, направленных на созидание, киевские власти демонстрируют политику в чистом виде», — констатировал Бобков в беседе с РИА Новости.

Также вице-спикер республиканского парламента отметил, что украинской стороне не нужно писать «стратегии», а надо показать готовность прекратить огонь в зоне разграничения с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. Кроме того, Киеву пора выстроить с Крымом цивилизованные отношения, считает Владимир Бобков.

Накануне стало известно, что офис президента Незалежной подготовит концепцию переходного правосудия для Крыма и Донбасса. Это будет сделано «с целью восстановления мира и законности» в этих регионах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об опасной идеологии партии Зеленского, которую считают таковой политологи.