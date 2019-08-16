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  4. «Когда успели вырасти?» Фанаты раскритиковали «слишком длинные» ноги Рудковской

«Когда успели вырасти?» Фанаты раскритиковали «слишком длинные» ноги Рудковской

, 11:26 Фото 275

44-летняя знаменитость сейчас находится в Монако, откуда публикует фото в коротких платьицах.

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Фото, видео : Instagram @rudkovskayaofficial

Телеведущая 44-летняя Яна Рудковская находится сейчас в Монако. Недавно продюсер поделилась оттуда новым снимком. Знаменитость на фоне пальм позирует в черном коктейльном платье с моделью Натальей Якимчик, выпустившей своей бренд дневных и вечерних купальников Natayakim.

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Instagram @rudkovskayaofficial

Однако вместо комплиментов на Рудковскую обрушилась критика. Фанаты обвинили ведущую в злоупотреблении фотошопом. Подписчики решили, что у продюсера «слишком длинные» ноги для ее 165 сантиметров роста, о чем юзеры не преминули сообщить Яне в комментариях.

«Когда ноги такие успели вырасти?»

«Откуда такие длинные ноги при росте 1.65. Просто чудо»;

«Что-то Яночка подросла-то как! С ее ростом прям стала выше модели Якимчик. Чудеса фотошопа», — высказались подписчики.

Однако истинные поклонники встали на защиту любимой телеведущей и написали, что звезда выглядит потрясающе для своего возраста.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Яна Рудковская на отдыхе обзавелась русалочьим хвостом.

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