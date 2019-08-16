«Когда успели вырасти?» Фанаты раскритиковали «слишком длинные» ноги Рудковской

Телеведущая 44-летняя Яна Рудковская находится сейчас в Монако. Недавно продюсер поделилась оттуда новым снимком. Знаменитость на фоне пальм позирует в черном коктейльном платье с моделью Натальей Якимчик, выпустившей своей бренд дневных и вечерних купальников Natayakim.
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Однако вместо комплиментов на Рудковскую обрушилась критика. Фанаты обвинили ведущую в злоупотреблении фотошопом. Подписчики решили, что у продюсера «слишком длинные» ноги для ее 165 сантиметров роста, о чем юзеры не преминули сообщить Яне в комментариях.
«Когда ноги такие успели вырасти?»
«Откуда такие длинные ноги при росте 1.65. Просто чудо»;
«Что-то Яночка подросла-то как! С ее ростом прям стала выше модели Якимчик. Чудеса фотошопа», — высказались подписчики.
Однако истинные поклонники встали на защиту любимой телеведущей и написали, что звезда выглядит потрясающе для своего возраста.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Яна Рудковская на отдыхе обзавелась русалочьим хвостом.