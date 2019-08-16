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«Наручники приветствуются»: Бывший муж Бузовой рассказал о сексуальных предпочтениях

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Футболист Дмитрий Тарасов приоткрыл завесу тайны интимной жизни со своей супругой.

Фото : ИТАР-ТАСС/ Геннадий Хамельянин, YouTube @T-killah

Тема:
Ольга Бузова 560

Экс-полузащитник «Локомотива» и бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов рассказал о своих интимных предпочтениях. В интервью на YouTube-канале T-killah футболист поведал, что не против разнообразных фетишей, однако не готов допускать к любовным утехам со своей нынешней супругой Анастасией Костенко кого-то третьего.

«Пристрастия и фетиши — это кайф и интерес. Но не все. Есть и больные люди, которые любят с собаками, кошками, вот эти все дела. Думаю, это уже заболевание», — отметил он.

32-летний спортсмен признался, что у них с 25-летней женой «в доме есть красная комната».

«Если честно, меня Настя просто убьет за то, что я это рассказываю. Но там классические вещи, ничего такого уж извращенного. Разные масочки, чтобы глазки закрывали. Что в этом такого? Наручники всегда приветствуются, конечно. Для меня или для нее? По настроению, но пока что на меня не надевали», — сказал он.

Тарасов добавил, что приобретением разнообразной атрибутики в специализированных магазинах занимается он сам.

«Я это делаю, не стесняясь. Что тут такого? Это нормально. Для того, чтобы разнообразить свою сексуальную жизнь. Я постарше, я придумываю все фишки. Но самое главное, что моей жене это тоже нравится и доставляет удовольствие», — добавил он.

Вместе с тем футболист отрицательно высказался и на тему «секса втроем».

«Парами я, конечно, не готов. Моя жена — это мое. Третьего в постели я не приемлю», — сказал он.

Ранее бывшая жена Тарасова Ольга Бузова заявила, что не против вспомнить прошлое и снова оказаться в постели с Тарасовым.

Тема:
Ольга Бузова 560
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