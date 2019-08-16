Сбербанк России позволит клиентам производить оплату в магазинах с использованием биометрии — отпечатка пальца и изображения лица. Как отмечает «Экономика сегодня» со ссылкой на «Ведомости», воспользоваться сервисом смогут клиенты, предоставившие банку соответствующие данные и выразившие согласие на проведение подобных операций.

Чтобы воспользоваться новой технологией, покупателю придется прямо в магазине пройти несложную процедуру регистрации — вставить банковскую карту в ридер, создать пароль и отсканировать отпечаток пальца или лицо.

После проведенных манипуляций, клиент Сбербанка сможет оплачивать покупки, как и раньше, с помощью карты, либо с использованием биометрической идентификации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт на дебетовые.