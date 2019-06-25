Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт на дебетовые

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Возможность появилась в веб-версии «Сбербанк Онлайн» 25 июня.

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Фото, видео : © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Сбербанк расширил функционал операций, которые клиенты могут совершать в веб-версии «Сбербанк Онлайн». Во вторник, 25 июня, для пользователей банковских услуг стала доступна возможность осуществлять переводы с кредитных карт на дебетовые.

Как сообщает ФАН, переводить денежные средства можно будет по номеру телефона или банковской карты. За операцию взимается такая же комиссия, как за снятие наличных с кредитной карты в банкомате — она составляет 3%, но не менее 390 рублей.

Отмечается, на подобные операции не распространяется беспроцентный период, который у всех клиентов Сбербанка составляет 50 дней. Отправитель должен будет сразу выплатить проценты за переведенные денежные средства в соответствии с установленными тарифами.

В ближайшее время данный функционал появится в мобильном предложении Сбербанка, пишут РИА Новости.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин заявил о возможном снижении ставок по ипотеке во втором полугодии 2019 года. По его словам, этот процесс зависит от снижения ключевой ставки Банка России и замедления инфляции, которые ожидаются во второй половине текущего года.

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