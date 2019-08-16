Смертельное сырье для подсолнечного масла выращивал фермер из Сызрани

Массовое отравление в Ульяновской области. Двое человек погибли, еще шестеро, в том числе двое детей, госпитализированы. Все пострадавшие — родственники и коллеги. И все они ели один и тот же продукт — домашнее подсолнечное масло.

Общий симптом — кровотечение. Что за вещество вызвало его пока не установлено. Вероятно, это некий антикоагулянт, препятствующий свертываемости крови. По неподтвержденной информации, в масло мог попасть крысиный яд.

Было получено подтверждение из химико-токсикологической лаборатории о том, что в сыворотке крови пациентов присутствуют производные кумарина. Это как раз таки и есть в просторечии крысиный яд. Или как еще говорят варфарин.

Местные СМИ сообщают, что житель села Михайловка изготовил масло сам, а семечки для производства купил у фермера в Сызрани. Судя по всему, аграрий хранил их в ангаре, обработанном крысиным ядом.

В ситуации уже разбираются следователи. Отравление в Ульяновске может быть связано с еще одним более массовым отравлением в соседней Самарской области, где как раз проживает фермер-продавец семечек. В Тольятти на больничной койке оказались 69 мигрантов с аналогичными симптомами. У них в крови тоже обнаружены следы кумарина.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры из больницы Ульяновска, куда доставили пострадавших.