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  4. Два человека скончались в результате возможного отравления маслом в Ульяновске

Два человека скончались в результате возможного отравления маслом в Ульяновске

, 13:18 Эксклюзивное видео 292

По предварительной информации, семья по ошибке приобрела семена, обработанные ядом, и приготовила из них подсолнечное масло.

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Фото, видео : Nikolay Gyngazov / www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Два человека скончались в результате возможного отравления самодельным подсолнечным маслом в Ульяновске. Как стало известно 5-tv.ru, предположительно, летальный исход мог наступить из-за крысиного яда или кумарина, содержащегося в семенах подсолнуха.

Семья по ошибке приобрела семена, которые предназначались для посадки. Еще шесть человек, среди которых двое детей, находятся в больницах региона. Это 39-летний Александр М., 38-летняя Наталья М., 42-летний Анатолий К., 43-летняя Елена К., 14-летний Дмитрий К., семилетний Вадим К. При этом дети готовы к выписке.

По предварительной информации, медики оценивают их состояние как удовлетворительное. Судя по кадрам из медучреждения, оказавшихся в распоряжении 5-tv.ru, с пострадавшими сейчас работают следователи. В беседе с журналистами врач Игнат Пономаренко заявил, что трагедия произошла в результате попадания в организм антикоагулянтов, которые понижают свертываемость крови.

5-tv.ru следит за развитием ситуации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России зафиксировано более десятка случаев смертельного отравления грибами.

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