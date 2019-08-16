  1. Пятый канал
  4. Легендарный ЦНИИ «Прометей» в Петербурге отмечает 80-летний юбилей

Легендарный ЦНИИ «Прометей» в Петербурге отмечает 80-летний юбилей

, 17:15 Эфирная новость 39

Специалисты института принимали участие в создании брони для танка Т-34 и первого в мире атомного ледокола.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : citywalls.ru, 5-tv.ru

Броня для легендарного танка Т-34 и первый в мире атомный ледокол, подводные лодки и оборудование для разработки газовых и нефтяных месторождений — всё это создано при участии научно-исследовательского института «Прометей».

Сегодня в Петербурге отмечают 80-летие этого уникального предприятия.

«Мы с вами сегодня единственное место в мире, которое умеет делать титан. Но титан такой, который может уходить на огромные глубины. Мы умеем его варить так, что кусок шва не отличается от материала. И этого никто в мире больше не умеет делать. Мы с вами делаем хладостойкие стали, поэтому в Арктике у нас опять нет конкуренции. Ни в ледоколах, ни во всем остальном», — заявил на встрече с представителями НИИ президент НИЦ «Курчатовский институт», член-корреспондент РАН Михаил Ковальчук.

В 2016 году «Прометей» вошел в состав Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», где продолжает работу в области ядерной энергетики, сверхпроводимости и других прорывных направлений современной науки и технологий.

+19° Днём +19°
Ночью +11°
66.00
0.11 73.22
-0.24
«Солнечная активность»: астролог о том, почему август считается «страшным»

Последние новости

18:42
Актер фильма «Беспредел» Александр Числов госпитализирован в Москве
18:34
«В платье лучше»: Полину Гагарину раскритиковали за излишнюю худобу — фото
18:30
Мировые женщины: Самые красивые первые леди
18:11
Как на пути лайнера А-321 оказалась целая стая птиц
18:02
«Солнечная активность»: астролог о том, почему август считается «страшным»
17:57
Секреты полнолуния: Как привлечь деньги и любовь?

Сейчас читают

«Задела страну»: Общественник требует заблокировать Instagram Ольги Бузовой
Путин подписал указ о награждении пилотов А-321 званием «Герой России»
Юлия Высоцкая празднует день рождения во Франции

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги