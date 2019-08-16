Легендарный ЦНИИ «Прометей» в Петербурге отмечает 80-летний юбилей

Броня для легендарного танка Т-34 и первый в мире атомный ледокол, подводные лодки и оборудование для разработки газовых и нефтяных месторождений — всё это создано при участии научно-исследовательского института «Прометей».

Сегодня в Петербурге отмечают 80-летие этого уникального предприятия.

«Мы с вами сегодня единственное место в мире, которое умеет делать титан. Но титан такой, который может уходить на огромные глубины. Мы умеем его варить так, что кусок шва не отличается от материала. И этого никто в мире больше не умеет делать. Мы с вами делаем хладостойкие стали, поэтому в Арктике у нас опять нет конкуренции. Ни в ледоколах, ни во всем остальном», — заявил на встрече с представителями НИИ президент НИЦ «Курчатовский институт», член-корреспондент РАН Михаил Ковальчук.

В 2016 году «Прометей» вошел в состав Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», где продолжает работу в области ядерной энергетики, сверхпроводимости и других прорывных направлений современной науки и технологий.