Ушла на тренировку и исчезла: полиция и волонтеры ищут пропавшую в Москве девушку

|
Василиса Власова
Василиса Власова Эксклюзив 52 0

Сейчас телефон пропавшей включен, но геолокацию установить не удается.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Москве пропала девушка после ухода на тренировку

В Москве при невыясненных обстоятельствах пропала Лиза Сагадова. Девушка исчезла после того, как ушла на тренировку. Инцидент произошел 21 октября в районе Березовой рощи.

Ее поисками занялись родные и близкие, публикация с информацией о пропаже уже собрала более 40 тысяч отметок «Нравится» и более семи тысяч репостов.

«Была одета в белые джинсы и короткую бордовую курточку. Парень уже дал показания в полицию. На работу она не вышла на следующий день. Ищут все: знакомые, родственники», — говорится в видео, опубликованном в социальных сетях. 

Корреспондент 5-tv.ru выяснил обстоятельства загадочного исчезновения у матери девушки. По ее словам, после пропажи телефон девушки был отключен.

«Она не выходила на связь, 22 был телефон отключен. Сейчас телефон включен, но полиция не может нам помочь. Они говорят о том, что нужно, чтобы был статус человека — „пропавший без вести“, либо должно пройти сколько-то времени, чтоб этот статус присвоить. Ссылаясь на это, они не ищут телефон, хотя телефон сейчас доступен», — рассказала женщина.

Мать заявила, что полиция и поисковые службы, включая «ЛизаАлерт», занимаются поисками. Однако установить местоположение девушки до сих пор не удалось.

Когда девушка в последний раз уходила из дома, она была одета в белые джинсы и короткую бордовую куртку.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что семью Усольцевых, бесследно исчезнувших больше года назад в тайге Красноярска, продолжают искать. Поиски не остановятся, пока не придут к результату.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
80.54
-0.59 90.24
-0.90
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:47
Площадь пожара в московском санатории возросла до трех тысяч квадратных метров
11:30
Школьники будут отдыхать меньше: Минпросвещения определило сроки каникул новом учебном году
11:12
Три человека погибли при атаке ВСУ в Орле
11:00
Боевая работа штурмовой бригады «Урал». Лучшее видео из зоны СВО
10:50
Ушла на тренировку и исчезла: полиция и волонтеры ищут пропавшую в Москве девушку
10:34
Крыша санатория загорелась на юго-западе Москвы: первые кадры с места

Сейчас читают

В моде — «покаянный овощ»: почему в России вновь полюбили этот продукт
«Любимый мем»: Мисс БРИКС-2026 насмешили вставшие дыбом волосы Киркорова
«Интересную музыку мне приносят»: как дети Киркорова участвуют в его творчестве
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео