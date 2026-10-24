Крыша санатория загорелась на юго-западе Москвы: первые кадры с места

В Москве загорелась крыша санатория

Крыша санатория загорелась в Москве. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Горящее помещение находится на юго-западе города, уточнило Главное управление МЧС России. Пламя охватило крышу деревянно-кирпичного здания, находящегося в состоянии реставрационно-восстановительных работ. Виден открытый огонь.

На месте работают бригады пожарных. Пламя активно распространяется, площадь возгорания составила около 300 квадратных метров.

На кадрах 5-tv.ru видно, как языки пламени поднимаются над фасадом с узорчатыми колоннами.

Это не первое крупное возгорание в столице и области за последние месяцы. Ранее в сентябре сильное задымление произошло в торгово-деловом центре «Новинский пассаж» в Москве по адресу: Новинский бульвар, 31. В здании провели эвакуацию.

До этого в подмосковной Балашихе произошел пожар в здании бывшей усадьбы князей Голицыных Пехра-Яковлевское. Тогда возгорание удалось локализовать на площади 200 квадратных метров.

Еще раньше 18 августа в Москве скончалась пенсионерка, которая подожгла квартиру во время визита судебных приставов.

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