Неудачная попытка навредить России: Дмитриев про обвинения экс-сотрудникам ФБР

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 35 0

Сговор вокруг «российской фальсификации» обернулся против заговорщиков.

Как в России отреагировали на обвинения экс-сотрудникам ФБР

Фото: © Getty Images/Kevin Carter/Contributor

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Дмитриев: сговор вокруг «российской фальсификации» обернулся против заговорщиков

Сговор вокруг «российской фальсификации» обернулся против заговорщиков. Об этом сказал специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

По его словам, попытки навредить РФ — связать ноутбук сына экс-президента Соединенных Штатов Хантера Байдена с нашей страной — привели на скамью подсудимых двух сотрудников ФБР. В ходе расследования выяснилось, что Никки Флорис и Брэдли Бенавидесу дали ложные показания конгрессу. Теперь им грозит уголовная ответственность.

«Разоблачена дезинформация о якобы имеющей место „российской дезинформации“. Предъявлены обвинения лицам, пытавшимся скрыть историю о „ноутбуке из ада“, принадлежавшем Хантеру», — написал в соцсети X Дмитриев.

Скандал с ноутбуком Хантера Байдена разгорелся еще шесть лет назад, в 2020-м, со статьи в газете New York Post. В ней сообщалось, что в одной из мастерских по ремонту компьютеров в штате Делавэр был обнаружен компьютер, принадлежавший сыну тогда еще кандидата в президенты США Джо Байдена. Там хранились, в том числе материалы личного характера. Например, фотографии и видео того, как Хантер употребляет наркотики. Позже найденные снимки назвали «российской пропагандой».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Хантер Байден устроился на работу в наркодиспансер.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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