Стали известны подробности перестрелки на петербургской базе на улице Салова

Перестрелке на оптовой базе во Фрунзенском районе Петербурга предшествовала массовая драка. Как стало известно 5-tv.ru, в ходе потасовки выходец из Азербайджана выстрелил в граждан Узбекистана предположительно из травматического пистолета.

Известно, что троих пострадавших в результате массовой стычки доставили в НИИ скорой помощи. Группа уроженцев Азербайджана скрылась с места происшествия на сером BMW. Участники конфликта объявлены в розыск. В настоящий момент в причинах произошедшего между гражданами соседних стран разбирается полиция. По неподтвержденным данным, спор возник из-за торгового места на рынке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что очевидцы сообщают о перестрелке на петербургской оптовой базе «Салова 52».