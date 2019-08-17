День Авдотьи Огуречницы: Что можно и нельзя делать 17 августа

Православная церковь в субботу, 17 августа чтит память преподобной мученицы Евдокии Римляныни, которую также называют Авдотьей Огуречницей, Малиновкой и Сеногнойкой.

История праздника

Святая Евдокия, жившая в IV веке, была взята в плен персидским царем Сапором. Находясь в заточении, римлянка проповедовала среди персидских женщин христианство и вселяла в их души веру. За это Евдокия подверглась жестоким истязаниям, а потом была обезглавлена.

В народе Святую Евдокию также именуют Авдотьей Огуречницей, Малиновкой и Сеногнойкой. Эти прозвища связаны с тем, что именно в день памяти мученицы поспевает дикая малина, идет последний сбор огурцов и довольно часто льют дожди, из-за которых мокнет и гниет сено.

Что можно делать в этот день

Издревле на праздник было принято собирать в лесу дикую малину, лакомиться сладкими ягодами и варить варенье. Также хозяйки торопились собрать с грядок огурцы, лук и чеснок, а после засолить овощи в банке.

В этот день ходили друг к другу в гости, угощали пирогами и прочими сдобными изделиями. Дети с удовольствием ели ягоды и фрукты и прощались с летом.

Что нельзя делать в этот день

17 августа категорически нельзя брать деньги в долг, иначе это может негативно сказаться на благосостоянии семьи. Также не рекомендуется совершать крупные сделки, что-то продавать или покупать, поскольку существует риск оказаться обманутым.

Не стоит ссориться и обижаться на близких, а все былые конфликты лучше забыть и помириться с родственниками.

Приметы

Если густой туман поднимается над лесом, то пришло время собирать грибы.

Если грачи вечером летят в южном направлении, остаток августа будет солнечным.

Если стрекозы плавно летают высоко над кустами, следующий день будет теплым.

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