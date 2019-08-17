По предварительным данным, один человек погиб и двадцать пострадали, в том числе пятеро детей, в результате ДТП с пассажирским автобусом на окраине Перми. Авария произошла вечером в субботу, 17 августа, на улице Новогайвинская в районе остановки «Лесозавод».

Как стало известно 5-tv.ru, автобус 53-го маршрута по невыясненным пока причинам съехал с трассы вправо и врезался в бетонный забор.

Количество пострадавших в настоящий момент уточняется. На месте происшествия работают все оперативные службы. Бригады «скорой» оказывают помощь пострадавшим.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два автомобиля столкнулись на Невском проспекте в Петербурге.